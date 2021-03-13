سحب «Proton» لعدم تكافئه حيويا مع المستحضر المرجعي

وخاطبت الهيئة الجهات الصحية لسحب المستحضر حال توافره لديهم، كما خاطبت الشركة لسحبه من جميع الجهات المستفيدة، ودعت مستخدمي الدواء إلى مراجعة أطبائهم.

وأوضحت «الغذاء والدواء» أن المستحضرين من إنتاج الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «SPIMACO»، وتم سحب وتعليق تسجيل المستحضرين لعدم تكافئمها حيوياً مع المستحضر المرجعي.

محمد يوسف

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