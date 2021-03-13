شكرا لقرائتكم خبر عن سحب «Proton» لعدم تكافئه حيويا مع المستحضر المرجعي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - علقت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تسجيل وسحب مستحضر «PROTON 40MG E.C TABLET» المسجل بالهيئة برقمي تسجيل «134-212-01»، و«135-212-01».
وقررت الهيئة العامة للغذاء والدواء تعليق تسجيل وسحب مستحضرPROTON 20MG E.C«TABLET» لرقمي التسجيل «188-212-03» و«187-212-03».
وأوضحت «الغذاء والدواء» أن المستحضرين من إنتاج الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية «SPIMACO»، وتم سحب وتعليق تسجيل المستحضرين لعدم تكافئمها حيوياً مع المستحضر المرجعي.
وخاطبت الهيئة الجهات الصحية لسحب المستحضر حال توافره لديهم، كما خاطبت الشركة لسحبه من جميع الجهات المستفيدة، ودعت مستخدمي الدواء إلى مراجعة أطبائهم.
وجاء تعميم الهيئة بناءً على قرار لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها بالهيئة رقم «18/1061/sfda/42» القاضي بتعليق تسجيل وسحب المستحضر.