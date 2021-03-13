شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة مليون زهرة موسمية بالطائف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الإدارة العامة للحدائق والتجميل، التابعة لأمانة الطائف، مبادرة لزراعة ما يزيد على مليون زهرة مـوسمية بالمحافظة، ضمن أعمالها في تحسين المشهد الحضري؛ لتزيين وتجميل الشوارع والطرق الرئيسية والميادين العامة.

وأوضحت الأمانة أنها عملت على تأهيل وصيانة أكثر من 329 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء في الحدائق والميادين العامة، إضافة إلى زراعة أكثر من 22000 شجرة متنوعة، مؤكدة أن هذه الأعمال تهدف لتحسين المشهد البصري مـن خلال الأشكال الجمالية للزهور، التي تختلف من وقت لآخر.

وأضافت أمانة الطائف أهمية زيادة الرقعة الخضراء وتهيئة وصيانة الميادين والحدائق العامة، خاصة في مجال زراعة الزهور الموسمية مثل: «البتونيا، والأقحوان، والماري قود، والقرنفل»، داعياً الجميع إلى ضرورة الحفاظ على المرافق العامة والحدائق؛ لتظل متنفساً ينعم به الجميع.