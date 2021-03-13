شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على أسواق القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية محافظة القطيف، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، الحملة التوعوية الرقابية «نعود بلا تهاون»، في الأسواق التجارية، وذلك للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات، إضافةً إلى تفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول المنشآت.

جاء ذلك بالتعاون مع شرطة القطيف، ووزارة التجارة، وبمشاركة المتطوعين من أبناء المجتمع.