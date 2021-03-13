اخبار السعوديه

إزالة مواقع تأجير الدبابات بـ«عزيزية الخبر»

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مواقع تأجير الدبابات بـ«عزيزية الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، حملة لإزالة مواقع تأجير الدبابات المخالفة في العزيزية؛ نظرًا لمخالفتها الأنظمة وإدارتها من قبل مخالفين.

من ناحية أخرى، واصلت بلدية الخبر، جولاتها الرقابية على صالونات ومراكز التجميل النسائية للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا