شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مواقع تأجير الدبابات بـ«عزيزية الخبر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، حملة لإزالة مواقع تأجير الدبابات المخالفة في العزيزية؛ نظرًا لمخالفتها الأنظمة وإدارتها من قبل مخالفين.

من ناحية أخرى، واصلت بلدية الخبر، جولاتها الرقابية على صالونات ومراكز التجميل النسائية للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات الحرارة، وتوفير المعقمات والمطهرات.