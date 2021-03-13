شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل في «التطوع التقني» عبر 15 منشأة تدريبية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستقبل 15 منشأة تدريبية، تابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المنطقة الشرقية، التسجيل في المنصة الوطنية للتطوع، التي تستهدف تعزيز ثقافة العمل التطوعي بشكل عام، وتفعيل التطوع التقني والمهني بشكل خاص، في تعزيز التطوع كأحد أهم المحاور الرئيسية للرؤية 2030.

وقال مدير عام الأنشطة بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني م. سلطان الصنيع، إن المؤسسة أعطت قدراً عالياً من الاهتمام والتشجيع لتطوير رسالة العمل التطوعي على مستوى منشآت التدريب التقني والمهني في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف «الصنيع» إن جهود المؤسسة أثمرت في هذا المجال عن فتح باب التعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كأحد أهم الشركاء في تفعيل المنصة الوطنية للتطوع بهدف سرعة استثمار الفرص التطوعية في المنصة وإتاحة التسجيل لأكثر من 14 ألفًا من منسوبي المؤسسة من الكادر التدريبي والإداري، ومن المتدربين والمتدربات، وعبر 180 جهة موفرة للفرص التطوعية بين 13 إدارة عموم، و83 كلية تقنية واتصالات للبنين و29 كلية تقنية للبنات و64 معهداً صناعياً ثانوياً.

وعبر عن شكره لمحافظ المؤسسة د. أحمد الفهيد، ونائبه للتدريب د. راشد الزهراني؛ لدعمهما اللامتناهي لبرامج التطوع المنتشرة في المؤسسة، وسعيهما لتحقيق مستهدفات هذه المنصة، وغرس قيمة التطوع في نفوس أبناء وبنات الوطن الأمر الذي يساهم في تعزيز الانتماء والولاء وتحقيق المسؤولية الوطنية والاجتماعية في نشر رسالة السلام والتسامح.

وأكد أن منشآت المؤسسة تعتبر من البيئات المهيأة المشجعة لبناء برامج التطوع وتحقيق قيم التطوع في المملكة الرامية إلى التحفيز، التطوير، التكاتف، المسؤولية، والعطاء.

يذكر أن إستراتيجية العمل التطوعي في المملكة تسعى لترسيخ وتعزيز مفاهيم التطوع، وتمكين ودعم المنظمات والأفراد لتفعيل العمل التطوعي، وممارسته وفقا لأفضل الممارسات العالمية، تطوير اللوائح الإجرائية المنظمة والممكنة والمحفزة للعمل التطوعي، وتحقيق التكامل والتنسيق بين مختلف أصحاب العلاقة لتطوير منظومة العمل التطوعي وتفعيلها، ورصد وإبراز إنجازات العمل التطوعي بالمملكة في المحافل المحلية والدولية.