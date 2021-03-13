شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 تكشف حقيقة منح إجازات للحاصلين على لقاح كورونا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكدت مصادر لـ "الخليج 365"، عدم صحة الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل، حول إمكانية منح الحاصل على لقاح كورونا إجازة رسمية.

وأوضحت أن المنشور المتداول يخص الجهة التي أصدرته فقط وموظفيها، وأنه يعود للجهة المعنية فقط حيث أقروه من باب ترغيب موظفيهم في أخذ اللقاح.

وشددت المصادر على عدم صدور أي قرارات جديدة باستحقاق الإجازة للموظفين بعد تلقيهم اللقاح، مشيرا إلى أن نظام الخدمة المدنية لا يتضمن أي نص يشير إلى ذلك.