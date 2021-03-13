شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: رفع جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية للتقلبات الجوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجّه مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض العسيري، برفع الجاهزية في جميع المستشفيات والقطاعات الصحية التابعة لصحة المنطقة، وذلك كإجراء استباقي يهدف إلى التهيؤ، والاستعداد المبكر، لتقديم الخدمة الطبية اللازمة لأي حالة قد تتأثر نتيجةً للتقلبات المناخية، والحالة الجوية التي من المتوقع أن تشهدها أجزاء من المنطقة خلال الأيام القادمة، بناءً على تحذيرات المركز الوطني للأرصاد.

وأصدر العسيري تعليماته للخدمات العلاجية والصحة العامة وإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي في صحة عسير، بمتابعة رفع الجاهزية مع المستشفيات التابعة لصحة عسير والمراكز الصحية المناوبة.

وأوضحت صحة عسير، أنه تم البدء في رفع الاستعداد والجاهزية بأقسام الطوارئ بجميع المستشفيات والمراكز الصحية المناوبة التابعة لصحة عسير. ودعت صحة عسير إلى الوقاية من الغبار كونه يعتبر من ملوثات البيئة، وله عدة أضرار لاحتوائه جسيمات كحبوب اللقاح والميكروبات، وتتمثل طرق الوقاية في إغلاق النوافذ والأبواب في المنازل بإحكام، وتجنب التعرض للغبار إلا للضرورة، والحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

كما دعت مرضى الربو بشكل خاص إلى التأكد من توفر بخاخ الربو الإسعافي بالمنزل، والالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي وذلك في حال صرفه من قبل الطبيب، والتوجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.