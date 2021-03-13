شكرا لقرائتكم خبر عن عسير: رصد وإغلاق 1216 منشأة خالفت معايير التباعد والإجراءات الوقائية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - حققت أمانة وبلديات منطقة عسير، المركز الثاني في التقرير الصادر (الجمعة) من وزارة الشؤون البلدية والقروية على مستوى أمانات المملكة وذلك في حجم الجولات الميدانية على المنشآت التجارية ذات العلاقة بالصحة العامة، ضمن جهود وزارة البلديات للحد من انتشار فايروس كورونا، بهدف حماية المواطن والمقيم من خطر انتشار العدوى في هذه المنشآت، حيث خالفت الفرق الرقابية الميدانية يوم أمس 1142 منشأة لم تستجيب لمعايير التباعد الصحي والإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، كما اضطرت إلى إغلاق 74 منشأة لعدم توفر الحد الأدنى من هذه المعايير والإجراءات الوقائية.

وقال أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، إن هذا التقرير أنصف جهود الفرق الميدانية في أمانة المنطقة وبلدياتها، والتي بذلتها ومازالت متواصلة ضمن جهودها الرقابية اليومية ممثلةً في اللجان والفرق الرقابية لمتابعة المنشآت التجارية المتنوعة والمطاعم والمقاهي ورصد المخالفين لها، مؤكداً أن هذه الجهود لحماية المواطن والمقيم من انتشار العدوى بين المتسوقين، وموضحاً أن عقوبة الإغلاق تُطبق مباشرةً في حال رصد وضبط المخالفات الخاصة بالتدابير الاحترازية حفاظاً على صحة الجميع، ومشدداً على أنه لاتهاون في المتابعة ورصد المخالفين وتطبيق العقوبات النظامية عليها بهدف الحد من انتشار الفايروس بإذن الله. وأضاف، أن الجهود الميدانية والرقابية تأتي وفق خطط وجولات ميدانية على فترات صباحية ومسائية وهذا تطلب مضاعفة أعداد المراقبين الميدانيين وكذلك نطاق الجولات لتشمل المجمعات التجارية المتنوعة والمتنزهات والحدائق والمطاعم والمقاهي مع الاهتمام بالجوانب التوعوية والتثقيفية في أماكن التجمعات، مشيرًا إلى أن التقرير الصادر (الجمعة) من المركز البلدي للتحول الرقمي بوزارة الشؤون البلدية والقروية أظهر جزءًا من الجهود الرقابية لأمانة المنطقة التي أسهمت في ضبط العديد من المخالفات الاحترازية وتم اتخاذ العقوبات النظامية مباشرةً عليها، إما بالمخالفات أو عقوبات الإغلاق الفوري للمنشأة، مؤكداً أن الأمانة تواصل حرصها على صحة وسلامة المتسوقين من خلال عددٍ من مؤشرات الأداء التي تسهم في تحديد مكامن القوة في الأداء لتعزيزها والارتقاء بها، والوقوف على مكامن الخلل إن وجدت، وذلك للعمل على تلافيها مستقبلاً، مما سيعزز أداء الأمانة والبلديات التابعة لها، مجددًا تحذيره للمنشآت التجارية كافة بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا.