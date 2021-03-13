«التأمينات» توضح شروط صرف وقيمة عوائد العجز المهني الكلي والجزئي

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية شروط صرف عوائد العجز المهني الكلي والجزئي للمشترك السعودي.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن العجز المهني الكلي المستديم يتطلب صرف مبلغ شهري للمصاب بسبب عجز نسبته ( 100 % ) .

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الإلكتروني أنه يتم تقدير العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة بالمؤسسة.

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن من شروط صرف عائدة العجز المهني الكلي أن يكون المشترك سعودي الجنسية، و أن تؤدي إصابة العمل إلى عجز المشترك عجزاً كلياً مستديماً (100%).

ولفتت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إلى أن عائد العجز المهني الجزئي المستديم هي صرف مبلغ شهري يصرف شهريًّا للمصاب بسبب عجز نسبته من (50%) إلى أقل من ( 100% ).

ومن شروط صرف عائدة العجز المهني الجزئي المستديم أن يكون المشترك سعودي الجنسية وأن تؤدي إصابة العمل إلى عجزه عجزاً جزئياً مستديماً نسبته من(50%)إلى(99%)، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه إذا قررت اللجنة الطبية المختصة حاجة المشترك إلى معونة غيره للقيام بأعباء حياته اليومية فإنه يضاف إلى مبلغ العائدة إعانة بنسبة(50%)من قيمة العائدة على أن لا تتجاوز قيمة الإعانة مبلغ (3500)ريال.

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