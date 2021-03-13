بالفيديو.. «الصحة» تنشر رسالة موجهة من الأطباء إلى المواطنين والمقيمين

حثت وزارة الصحة، جميع المواطنين والمقيمين، اليوم الجمعة، على تناول لقاح "كورونا المستجد" لحماية النفس والمجتمع من مخاطر انتشار الجائحة.

وتحت عنوان "رسالة من الأطباء إلى مجتمع واعي"، أطلقت وزارة الصحة، حملة توعوية لحث الجميع على أخذ اللقاح، شعارها" خذ الخطوة.. خذ اللقاح وسجل عبر تطبيق صحتي".

وعبر حسابها على "تويتر" بثت الوزارة مقطع فيديو لأطباء من كافة التخصصات يحثون فيها المواطنون والمقيمون على أخذ اللقاح.

رسالة من الأطباء إلى مجتمع واعي.#خذ_الخطوة خذ اللقاح وسجل عبر تطبيق صحتي. pic.twitter.com/zIJc0SuE7T — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) March 12, 2021

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