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بالفيديو.. «الصحة» تنشر رسالة موجهة من الأطباء إلى المواطنين والمقيمين

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الرياض - محمد عبدالله - حثت على ضرورة أخذ اللقاح

حثت وزارة الصحة، جميع المواطنين والمقيمين، اليوم الجمعة، على تناول لقاح " المستجد" لحماية النفس والمجتمع من مخاطر انتشار الجائحة. 

وتحت عنوان "رسالة من الأطباء إلى مجتمع واعي"، أطلقت وزارة الصحة، حملة توعوية لحث الجميع على أخذ اللقاح، شعارها" خذ الخطوة..  خذ اللقاح وسجل عبر تطبيق صحتي".

وعبر حسابها على "تويتر" بثت الوزارة مقطع فيديو لأطباء من كافة التخصصات يحثون فيها المواطنون والمقيمون على أخذ اللقاح.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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