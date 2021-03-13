تعديل لائحة مرافق الإيواء السياحي.. تعرف على شروط طالب الترخيص

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، موافقة وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، على تعديل لائحة مرافق الإيواء السياحي، بحيث يلغي القرار كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

وتهدف اللائحة إلى تنظيم ممارسة تشغيل مرافق الإيواء السياحي، وتحديد إجراءات وشروط الحصول على الرخصة وشهادة التصنيف، والالتزامات المستمرة الواجب اتباعها، بالإضافة إلى إجراءات الرقابة والتفتيش والشكاوى.

ووفقًا للائحة يُحظر على أي شخص ممارسة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي ما لم يكن مرخصًا له.

كما حددت اللائحة عددًا من الشروط الواجب توافرها لطالب الرخصة، ومنها أن يكون سعودي الجنسية، وألا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلفة بالشرف، وألا يكون قد سبق صدور قرار بإلغاء الرخصة ضد مقدم الطلب.

ويجوز لمرفق الإيواء السياحي أن يشترك مع مرفق إيواء سياحي آخر أو أكثر في الخدمات والمرافق الأخرى.

ويتعين على المرخص له التقدم للوزارة بطلب تجديد الرخصة خلال 30 يومًا قبل انتهاء الرخصة.