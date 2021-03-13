راصد جوي: الحرارة تلامس حاجز التجمد والصقيع خلال ساعات

توقع الراصد الجوي نزيه الحيزان، أن تشهد الساعات المقبلة تراجعًا في درجات الحرارة، لتصل الأجواء إلى مستويات الصقيع، وتلامس حاجز التجمد في الأماكن المكشوفة.

وعبر حسابها على "تويتر"، قال الحيزان: الساعات القادمة، وخلال فترة السحر والصباح الباكر، ومع تدفق "الشمالية"؛ ستنخفض درجات الحرارة شمالاً لمستويات الصقيع، وقد تلامس حاجز التجمد في الأماكن المكشوفة.

من ناحيته، توقّع "المركز الوطني للأرصاد"، الأحوال الجوية ليوم غد السبت، لافتًا إلى استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق، مع انخفاض في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، قال "المركز": بمشيئة الله تعالى؛ يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض؛ ليمتد تأثيرها إلى مناطق (نجران، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال وشرق ووسط المملكة.

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