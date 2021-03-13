السعودية اليوم / الأردن تسجل 7705 إصابات و 55 وفاة جديدة بفيروس كورونا



عمّان 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

سجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 7705 إصابات جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 385533 حالة شفاء بعد تسجيل 2584 حالة إضافية، كما سجلت 55 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 5224 حالة.

// انتهى //

23:44ت م

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عمّان 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسسجلت الأردن خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 7705 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 464856 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 385533 حالة شفاء بعد تسجيل 2584 حالة إضافية، كما سجلت 55 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة الى 5224 حالة.// انتهى //23:44ت م0150

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