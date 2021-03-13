السعودية اليوم / سمو محافظ جدة يهنئ مدير مكتب الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة لتحقيق المكتب المركز الأول وفق تقرير الربع الثاني لعام 1442هـ



جدة 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

هنّأ صاحب السمو الملكي الأمير ‫مشعل بن ماجد‬ بن عبدالعزيز محافظ جدة، مدير عام ‫الأحوال المدنية‬ بمنطقة ‫مكة المكرمة بدر الحميد، ومنسوبي مكاتب الأحوال المدنية بمحافظة جدة بعد‬ تحقيق المركز الأول بين مناطق ومحافظات المملكة في الإنتاجية العالية، وفق تقرير إنتاجية مكاتب الأحوال المدنية للربع الثاني من العام ١٤٤٢هـ، متمنيًا سموه لهم مزيدًا من التوفيق والاستمرارية وتحقيق التطلعات بما يعود نفعه على الوطن والمواطن.

واشتمل تقرير الأحوال المدنية على إنتاجيات الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، وشهادة الميلاد والوفاة، وطباعة البيانات، وتعديل المهنة، وواقعة زواج وطلاق.

// انتهى //

23:35ت م

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