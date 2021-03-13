السعودية اليوم / المهندس القاسم يرفع شكره للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للخدمة المدنية"



الرياض 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

رفع معالي المهندس ماهر بن عبدالرحمن القاسم, شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب معاليه عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة في خدمة دينه ومليكه ووطنه، سائلاً الله العون والتوفيق في مهامه الجديدة.

// انتهى //

23:12ت م

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الرياض 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسرفع معالي المهندس ماهر بن عبدالرحمن القاسم, شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه نائباً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للخدمة المدنية".وأعرب معاليه عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، متمنيًا أن يكون عند حسن ظن القيادة الرشيدة في خدمة دينه ومليكه ووطنه، سائلاً الله العون والتوفيق في مهامه الجديدة.// انتهى //23:12ت م0147

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