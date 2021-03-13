السعودية اليوم / "أساسيات الإسعافات الأولية" .. دورة بجامعة جازان



جيزان 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

نظم نادي طلاب الطب بجامعة جازان، دورة بعنوان "أساسيات الإسعافات الأولية" تحت شعار "أنقذني" واستمرت لمدة يومين عبر تطبيق zoom.

وبيّن المشرف على النادي الدكتور موسى آل زعلة أن الدورة استهدفت 1342 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية بإدارتي تعليم جازان وصبيا, وذلك لتوعيتهم وتثقيفهم بأساسيات الإسعافات الأولية وضرورتها.

وأشار إلى أن الدورة ركزت على الطرق التفاعلية لخطوات الانعاش القلبي الرئوي والغصة لدى كل من البالغين و الأطفال والرضع، وأيضاً الاسعافات الأولية كالنزيف والجروح والحروق والكسور بشرح الخطوات الصحيحة وبأحدث التوصيات الطبية.

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22:43ت م

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