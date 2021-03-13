السعودية اليوم / الجزائر تسجل 157 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



الجزائر 28 رجب 1442 هجري الموافق 12 ماس 2021 م واس

سجلت الجزائر اليوم 157 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية أن إجمالي الحالات المؤكدة وصل إلى 124008 شخصا، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 79732 والعدد الإجمالي للوفيات 3031 حالة.

//انتهى//

22:30ت م

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الجزائر 28 رجب 1442 هجري الموافق 12 ماس 2021 م واسسجلت الجزائر اليوم 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثل 116 مريضا للشفاء.وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية أن إجمالي الحالات المؤكدة وصل إلى 124008 شخصا، بينما بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 79732 والعدد الإجمالي للوفيات 3031 حالة.//انتهى//22:30ت م0141

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