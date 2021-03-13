السعودية اليوم / إصابات كورونا في القارة الأفريقية تتجاوز 4 ملايين إصابة



أديس أبابا 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس

وذكر المركز في بيان له اليوم، أن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 ارتفع إلى 107001 حالات، فيما بلغ عدد المتعافين من هذا المرض 3589067.

وتتصدر جنوب أفريقيا قائمة الدول الأفريقية الأكثر تضررا بالفيروس تليها المغرب وتونس ومصر.

// انتهى //

21:57ت م

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أديس أبابا 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسأفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في القارة الأفريقية بلغ 4005204 إصابة.وذكر المركز في بيان له اليوم، أن عدد الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 ارتفع إلى 107001 حالات، فيما بلغ عدد المتعافين من هذا المرض 3589067.وتتصدر جنوب أفريقيا قائمة الدول الأفريقية الأكثر تضررا بالفيروس تليها المغرب وتونس ومصر.// انتهى //21:57ت م0137

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