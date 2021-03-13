شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية»: جميع اللقاحات المعتمدة فى المملكة أثبتت مأمونيتها وفاعليتها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تعليق «أسترازينكا» في بعض الدول الأوروبية إجراء احترازي

أكدت هيئة الصحة العامة "وقاية"، أن جميع اللقاحات المعتمدة فى المملكة أثبتت مأمونيتها وفاعليتها وأوصت الجميع بالمسارعة في أخذ اللقاح.

وقالت في بيان: "تابعنا ما تم إصداره من الجهات الصحية المختصة في بعض الدول الأوروبية من تعليق لاستخدام لقاح كورونا المنتج من شركة أسترازينكا كإجراء احترازي لمدة 14 يوما للتحقق من ارتباط اللقاح مع تقارير متفرقة عن أعراض جانبية خطيرة، تبعتها في ذلك عدد من الدول الأوروبية".

وأضافت: "نؤكد أن أن ما تم هو إجراء احترازي تقوم به الجهات المعنية للتحقق من ارتباط ظهور أي أعراض جانبية خطيرة لأخذ اللقاح، وما تم رصده لا يتجاوز معدلات حدوثها في المجتمع، ولم يظهر أي ارتباط وثيق بين الحالات المذكورة وبين اللقاح".