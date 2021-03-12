شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار كامل في صفوف مليشيا الحوثي بـ«حجه» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الجيش اليمني، إطلاق عملية عسكرية مباغتة، استهدفت مواقع عسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وبحسب مصدر عسكري، فإن العملية أسفرت عن تقدم كبير للجيش اليمني، وتمكن خلالها من تحرير عدداً من البلدات في عزلة بني حسن بمديرية عبس، وسط انهيار كامل في صفوف المليشيا المدعومة من إيران، طبقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وذكر المصدر، أن قوات الجيش التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة، استعادت آليات قتالية وأسرت عددا من عناصر المليشيا، في المواجهات التي قتل وجرح فيها عشرات المسلحين الحوثيين.