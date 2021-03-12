شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المحكمة الإدارية العليا الجديد.. مَنْ يكون؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتمتع الشيخ علي بن سليمان السعوي، والذي صدر أمر ملكي كريم بتعيينه "رئيساً للمحكمة الإدارية العليا" بمرتبة وزير، بخبرة عملية وقيادية كبيرة.

تخرج "السعودي" في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وحصل على شهادة الماجستير من المعهد العالي للقضاء.

وعمل عضواً بالمحكمة الإدارية العليا بدرجة رئيس محكمة استئناف، و‏عضواً بالمحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية، كما عمل رئيساً لمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة الرياض، وعضواً في إدارة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الإداري، ورئيساً لعدد من دوائر الاستئناف الإدارية، وقاضياً بالمحاكم الإدارية بديوان المظالم.