شكرا لقرائتكم خبر عن «سيرة ذاتية».. نائب وزير الموارد البشرية «20 سنة خبرة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بعدما صدر أمر ملكي بتعيين المهندس ماهر بن عبدالرحمن بن إبراهيم القاسم، نائباً لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "للخدمة المدنية" بالمرتبة الممتازة، نستعرض السيرة الذاتية له.

شغل المهندس ماهر القاسم منصب وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للشؤون الدولية، منذ أبريل 2019م، ويترأس حالياً مجلس إدارة شركة الحلول المتكاملة للقوى العاملة (إحدى شركات تكامل القابضة).

وهو عضو مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية (تيسير)، وانضم مؤخرًا لعضوبة مجلس إدارة معهد الإدارة، كما أنه عضو في لجان حكومية عديدة وسبق أن شارك في عضوية مجموعة مجالس إدارية لشركات خاصة قبل انضمامه للوزارة.

ويتمتع بما يزيد عن 20 سنة من الخبرات العملية والقيادية في قطاعات عدة منها التصنيع والتطوير وتقنية المعلومات، شغل فيها عددا من المناصب القيادية في شركات عالمية ومحلية رائدة مثل شركة آي بي أم، ومايكروسوفت، والإلكترونيات المتقدمة.

ويحمل المهندس القاسم، شهادة بكالوريوس مع مرتبة الشرف في هندسة النظم من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وهو خريج لبرنامج القادة التنفيذيين من معهد أي أم دي بسويسرا.