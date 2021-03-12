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«تطوير صناعة النقل الجوي».. أول تصريح لرئيس «الطيران المدني»

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الدمام - شريف احمد - رفع عبد العزيز بن عبد الله الدعيلج الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

وأبدى فخره واعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، منوهاً بالدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع الطيران المدني من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وحرصهما على الارتقاء بهذا القطاع وتطويره لتحقيق أفضل النتائج والإنجازات محلياً وإقليمياً ودولياً, سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر في ظل ما تشهده المملكة من نقلة نوعية في شتى المجالات, وأن يسهم في مسيرة البناء والتطور وتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة 2030 من خلال الارتقاء بقطاع الطيران المدني وتطوير صناعة النقل الجوي مع ما يشهده من دعم وتمكين من قيادتنا الرشيدة ليكون رافداً مهماً في التنمية الاقتصادية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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