شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / التحالف : تدمير منظومة دفاع جوي تابع للحوثي في جبهة مأرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تدمير المنظومة شمل كافة مكونات النظام والخبراء الأجانب

- ندعم الجيش الوطني اليمني والقبائل للتقدم وحماية المدنيين

أعلن المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بأن قوات التحالف تمكنت من تدمير منظومة دفاع جوي تابعة لمليشيا الحوثي في جبهة مأرب.

وأكد التحالف إلى أن تدمير المنظومة شمل كافة مكونات النظام والخبراء الأجانب ، مضيفاً في الوقت نفسه بأن التحالف يدعم عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مارب للتقدم وحماية المدنيين.