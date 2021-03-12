الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

القريات تسجل أعلى سرعة رياح اليوم بأكثر من 80 كم في الساعة

متابعات الخليج 365 - الرياض

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سجلت القريات أعلى سرعة رياح اليوم الجمعة، حيث تجاوزت 80 كم في الساعة.

وتوقع مركز الأرصاد أنه خلال الساعات القادمة ستتحسن الرؤية تدريجيًّا على العاصمة الرياض وتتحرك العاصفة لتصل إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقة.

عاصفة في الرياض:

وأكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أن قوة العاصفة الجوية التي تمر بها البلاد، تتركز على الرياض والشرقية.

وقال: الآن تتمركز قوة العاصفة على العاصمة الرياض والشرقية، ومن ثم تتحرك جنوبًا إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقتين.

وتوقع المركز، أن تؤثر تلك العاصفة صباح السبت على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير، والباحة.

الدفاع المدني يحذر من حالة حمراء:

من جانبها حذرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم مناطق المملكة اليوم الجمعة ويوم غد السبت، وتتسبب في انعدام الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.

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