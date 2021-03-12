طارق الحبيب: هذه أبرز سمات الشخصية الشكاكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد بروفيسور طارق الحبيب استشاري الطب النفسي، أن سمات الشخصية الشكاكة تبدأ في مراحل عمرية مبكرة ويكتمل التشخيص عند سن الـ18 عامًا وبعدها تبدأ تزداد حسب معترك الحياة.

سمات الشخصية الشكاكة:

وشرح الحبيب في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أبرز سمات الشخصية الشكاكة، ومنها تفحص ما بين الكلمات ويظن أن شيء يحاك له في الخفاء ولكنه لا يدري ما هو، كما أنه يحاول تفسير تفسيرات غير واقعية ويزعج غيره بالأسئلة.

ولفت إلى أن الشك قد يكون ناتجًا عن الشخصية نفسها أو تعرض لضربة دماغية أو تغيرات كيميائية في الجسم أو أسباب عديدة يجهل أكثرها معشر الأطباء.

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