5 نصائح لتجنب أضرار الغبار

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وجهت هيئة الغذاء والدواء، 5 نصائح هامة للمساهمة في تجنب أضرار الغبار، والعاصفة التي تمر بها بعض المناطق حاليًّا.

نصائح لتجنب أضرار الغبار:

ونصحت الغذاء والدواء، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة، بوضع الكمامة أثناء الغبار لحماية الجهاز التنفسي من ذرات الرمل، مع عدم تناول أي طعام مكشوف يعد في الخارج.

وتابعت: إذا كنت مريض ربو فلا تنسَ أخذ أدويتك معك، ولا تنسَ شرب المياه للوقاية من الجفاف الذي قد يسببه الغبار.

عاصفة:

وأكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أن قوة العاصفة الجوية التي تمر بها البلاد، تتركز على الرياض والشرقية.

وقال مركز الأرصاد: الآن تتمركز قوة العاصفة على العاصمة الرياض والشرقية، ومن ثم تتحرك جنوبًا إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقتين.

وتوقع المركز، أن تؤثر تلك العاصفة صباح السبت على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير، والباحة.

الدفاع المدني يحذر من حالة حمراء:

من جانبها حذرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم مناطق المملكة اليوم الجمعة ويوم غد السبت، وتتسبب في انعدام الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.

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