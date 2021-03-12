استشاري يحذَّر من الشائعات ويؤكد: احرصوا على أخذ لقاح كورونا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365- محمد داوود - جدة

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حذَّر استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور عبدالمجيد ثامر، أفراد المجتمع من متابعة الشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن لقاح كورونا، مبينًا أن أكثر ما يتم تداوله غير صحيح وهدفه زرع البلبلة وإثارة المخاوف في نفوس المواطنين؛ بهدف تراجع أفكارهم عن أخذ التطعيم.

فعاليات تطعيمات كورونا:

وقال الدكتور عبدالمجيد ثامر في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“: “إن وزارة الصحة وهي الجهة المعنية في بلادنا عن تطعيمات كورونا، أكدت أن جميع اللقاحات المستخدمة في المملكة أظهرت حماية عالية من الإصابة- بحمد الله- بعد أسبوعين من أخذ اللقاح، ومأمونية كبيرة، ودعت الجميع بالمسارعة في أخذ اللقاح لحماية أنفسهم من هذا الفيروس الخطير”.

لا شكاوى من التطعيم:

وتابع الدكتور ثامر: “عدد الذين تم تطعيمهم في المملكة تجاوز مليوني فرد، وهذا ولله الحمد إنجاز كبير، إذ لم يرصد أي شكاوى أو سلبيات من جراء ذلك، مما يؤكد مأمونية اللقاح، وهذا يعزز ضرورة اهتمام الأفراد الآخرين بأخذ اللقاح وعدم الالتفات إلى ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

أهمية التطعيم الوقائي:

وخلص الدكتور ثامر إلى القول: “لابد أن يدرك الجميع أن العالم يمر بمرحلة صعبة من التحديات بسبب تداعيات كورونا، وكنا قبل عام نواجه كورونا بالتدابير الاحترازية والوقائية فقط دون وجود اللقاح، ولكن الآن بعد مرور أكثر من عام ومع التوصل إلى لقاحات، فيجب أن يدرك الفرد أهمية التطعيم في وقف زحف كورونا ومحاصرته نهائيًّا، ومجتمعنا ولله الحمد مجتمع واعٍ ومثقف ويدرك أهمية هذه المرحلة”.

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