الصحة تسجل أعلى معدل يومي للتطعيم بلقاح كورونا بـ130 ألف جرعة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

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أعلنت وزارة الصحة عن إعطاء أكثر من 130 ألف جرعة تطعيم خلال يوم أمس، مسجلة بذلك أعلى معدل يومي منذ إطلاق البرنامج الوطني للقاح كورونا، وذلك في خطوة لافتة تؤكد جاهزية وتكامل استعدادات الوزارة وتجاوب المواطنين والمقيمين مع أهمية الحصول على لقاح كورونا.

مراكز كورونا:

ويأتي ذلك بعد توسع الصحة في تدشين المزيد من مراكز اللقاح في مختلف مناطق المملكة والتي تجاوز عددها 500 مركز تم دعمها وتجهيزها بكافة متطلباتها، حيث تشهد هذه المراكز إقبالًا كبيرًا من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وأشارت الوزارة ‏‫إلى أن معظم مواعيد التطعيم خلال الأيام الـ١٤ القادمة تم حجزها بنسبة عالية جدًّا تصل إلى ٨٠%، وأن تطبيق صحتي أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المقدمة للقاح.

التسجيل عبر تطبيق صحتي:

وحثت الصحة الجميع على سرعة المبادرة للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في كافة مناطق المملكة والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

وجدّدت التأكيد على أن جميع الجهات- وبالأخص القطاع الخاص- يقدم اللقاح مجانًا وإسهامًا منهم في البرنامج الوطني وأن جميع المراكز متاحة في تطبيق صحتي لتمكين المواطنين والمقيمين من سهولة معرفة المراكز القريبة وحجز المواعيد في الأوقات المناسبة لهم.

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