الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365 - الرياض

اسمع الخبر

أوضح المركز الوطني للأرصاد أسباب تحول نشاط الأتربة المثارة إلى عاصفة ترابية.

سبب التحول:

ولفت مركز الأرصاد، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الجمعة، إلى أن هذا التحول يرجع إلى “التدرج والاختلاف الكبير في درجات الحرارة والضغط الجوي، أو تكون الرياح المثيرة للأتربة والغبار مصاحبة للعواصف الرعدية الشديدة والتيارات الهابطة”.

وشدد على أن قوة العاصفة الجوية التي تمر بها البلاد، تتركز على الرياض والشرقية.

وأكد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، أن قوة العاصفة الجوية التي تمر بها البلاد، تتركز على الرياض والشرقية.

وقال المركز: الآن تتمركز قوة العاصفة على العاصمة الرياض والشرقية، ومن ثم تتحرك جنوبًا إلى الأجزاء الجنوبية من المنطقتين.

وتوقع المركز، أن تؤثر تلك العاصفة صباح السبت على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير، والباحة.

الدفاع المدني يحذر من حالة حمراء:

من جانبها حذرت المديرية العامة للدفاع المدني وفقًا لما ورد إليها من المركز الوطني للأرصاد من تقلبات جوية وعواصف رملية على معظم مناطق المملكة اليوم الجمعة ويوم غد السبت، وتتسبب في انعدام الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية.

وأهابت المديرية العامة بالجميع توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظًا على سلامتهم.

شارك الخبر