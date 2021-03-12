شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جدة يهنئ مدير ‫«أحوال مكة» بتحقيق المركز الأول بين مناطق المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - هنّأ محافظ جدة الأمير ‫مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، مدير عام ‫الأحوال المدنية بمنطقة ‫مكه المكرمة بدر الحميد، ومنسوبي مكاتب الأحوال المدنية بمحافظة جدة، بعد تحقيق قسمي الرجال والنساء المركز الأول بين مناطق ومحافظات المملكة في الإنتاجية العالية خلال تقرير الربع الثاني للعام الحالي ١٤٤٢هـ، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والاستمرارية وتحقيق التطلعات بما يعود نفعه على الوطن والمواطن.

واشتمل تقرير الفترة على إنتاجيات الهوية الوطنية، وسجل الأسرة، وشهادة الميلاد والوفاة، وطباعة البيانات، وتعديل المهنة، وواقعة زواج وطلاق.