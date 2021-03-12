احذر وسائل الصيد المحظورة.. الغرامة تصل لـ100 ألف

جدة - خالد شويل - حذرت القوات الخاصة للأمن البيئي من استخدام وسائل محظورة في الصيد، مشيرة إلى أن العقوبة تصل إلى 100 ألف ريال.

محمد يوسف

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