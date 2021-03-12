شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج والعمرة»: 44 وظيفة إدارية شاغرة بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دعت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمواطنات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية www.hrsd.gov.sa وقد بلغ إجمالي عدد الوظائف (44) وظيفة شاغرة (للجنسين).

وبينت الوزارة أن آلية التقديم تتضمن الدخول على نظام التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض لتتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية وتحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب ويتم تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى المتقدم من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ومن ثم حفظ الطلب.

وعلى كل متقدم اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة.

وأشارت الوزارة إلى أن الوظائف تستهدف خريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها وخريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه) كما أن الأولوية في الترشيح للتخصصات غير التربوية ومن ثم للتربوية ويشترط توافر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة ويشترط أن يكون سبق له اختبار القدرة المعرفية على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

وأكدت الوزارة أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتيازها وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة، مشيرةً إلى أن المتقدمين الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية، حيث إن الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها المتقدم وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب المتقدم من الإعلان نهائياً وعليه التقدم للإعلانات القادمة. وأوضحت الوزارة أنه يشترط لشغل وظائف المراقبين اتقان اللغات التالية الأوزبكية والتركية والفارسية والملاوية والأوردية والصينية.