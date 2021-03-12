السعودية | لأول مرة بالسعودية.. 130 ألف متلق للقاح كورونا خلال يوم

شكرا لقرائتكم لأول مرة بالسعودية.. 130 ألف متلق للقاح كورونا خلال يوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وزارة الصحة السعودية عن إعطاء أكثر من 130 ألف جرعة تطعيم خلال يوم أمس، مسجلة بذلك أعلى معدل يومي منذ إطلاق البرنامج الوطني للقاح كورونا، وذلك في خطوة لافتة للانتباه، تؤكد جاهزية وتكامل استعدادات الوزارة وتجاوب المواطنين والمقيمين مع أهمية الحصول على اللقاح.

ويأتي ذلك بعد توسُّع الصحة في افتتاح المزيد من مراكز اللقاح في مختلف مناطق السعودية التي تجاوز عددها 500 مركز جرى دعمها وتجهيزها بجميع متطلباتها، كما تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع؛ للحصول على اللقاح وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأشارت الوزارة إلى أن معظم مواعيد التطعيم خلال الأيام الـ 14 القادمة جرى حجزها بنسبة عالية جداً تصل إلى 80%, وأن تطبيق "صحتي" أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة حجز الموعد ومعرفة أماكن المراكز المِقَدِّمَةِ للقاح.

وحثّت الصحة الجميع على سرعة المبادرة، للحصول على لقاح كورونا عبر مراكز اللقاح المنتشرة في جميع مناطق المملكة والتسجيل من خلال تطبيق "صحتي"، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة.

وجدّدت التأكيد أن جميع الجهات - وبالأخص القطاع الخاص - يقدم اللقاح مجاناً وإسهاماً منهم في البرنامج الوطني وأن جميع المراكز متاحة في تطبيق "صحتي" لتمكين المواطنين والمقيمين من سهولة معرفة المراكز القريبة وحجز المواعيد في الأوقات المناسبة لهم.