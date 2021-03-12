«تسميات» تطلق اسم «حمراء» على الحالة الغبارية في المملكة

‏أطلقت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة" تسميات‬"، اليوم الجمعة، وصف "حمراء" على الحالة الجوية "الغبارية" التي تشهدها معظم مناطق المملكة خلال هذه الساعات.

وأفادت "تسميات"، أن الحالة "الغبارية" المؤثرة حاليًا؛ تشهدها مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، الشرقية، الرياض، القصيم)، وتمتد إلى كل من (الكويت، والأردن، والعراق).

وأضافت "تسميات" أن تلك الحالة ستؤثر لاحقاً على بقية دول الخليج، إضافة إلى جنوب المملكة واليمن.

في الإطار ذاته، توقّع "المركز الوطني للأرصاد"، الأحوال الجوية ليوم غد السبت، لافتًا إلى استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق، مع انخفاض في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، قال "المركز": يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتدنّ في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض؛ ليمتد تأثيرها إلى مناطق (نجران، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال وشرق ووسط المملكة.