رئيس تشاد يقلد السفير السعودي بالوسام الوطني بدرجة ضابط

التقى رئيس جمهورية تشاد، المشير إدريس ديبي اتنو، أمس الخميس، بالقصر الرئاسي في العاصمة أنجامينا، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تشاد جميل بن عبدالرحمن ششة، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وقلّد الرئيس السفير السعودي بالوسام الوطني التشادي بدرجة ضابط، مشيدًا بالدور الحيوي الذي قام به السفير -خلال فترة عمله- في تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الصديقين.

من جانبه، نقل السفير ششة، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين للرئيس والشعب التشادي الصديق، مقدمًا شكره على ما لقيه من حفاوة الاستقبال.