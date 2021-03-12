استنفار في أمانة «الشرقية» لمواجهة العاصفة الترابية

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الجمعة، توجيه الإدارات والبلديات للتأكد من جاهزية فرق الطوارئ لمواجهة العاصفة الترابية التي تتعرض لها معظم مناطق المملكة حاليًا.

وفي بيان لها، قالت أمانة المنطقة: بناء على تقرير "المركز الوطني للأرصاد"، والذي يفيد بتأثر المنطقة برياح مثيرة للغبار والأتربة، وجّه أمين المنطقة الإدارات والبلديات بالتأكد من جاهزية فرق الطوارئ وسرعة الاستجابة والتفاعل مع البلاغات على مدار الساعة، والتعامل الفوري معها".

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