«الغذاء والدواء»: 5 مميزات لنظام تسجيل الأدوية السعودي

أوضحت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن نظام تسجيل الأدوية «سدر» يُغني عن الحاجة لمراجعة مقر الهيئة، ويوفِّر آلية للتواصل المُوثَّق بين الهيئة وشركات الأدوية.

وأضافت هيئة الغذاء والدواء عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن مميزات نظام تسجيل الأدوية السعودي «سدر» كالآتي:

1-وقت أقل لإصدار شهادة التسجيل.

2-أتمتة التحقق الفني من ملفات الطلب.

3-إمكانية الرد على استعلامات الهيئة من خلال النظام.

4-إمكانية رفع ملفات وبيانات المستحضر إلكترونيًّا.

5-متابعة حالة الطلب بشكل إلكتروني.

6-إمكانية طلب تجديد أو تعديل أو إلغاء تسجيل المستحضر إلكترونيًّا.

اقرأ أيضا:

«الغذاء والدواء» تغلق 4 مواقع تخزن منتجات تجميل دون تصريح بالشرقية

7 حالات يحتاج فيها المُصابون بفُقدان أو ضعف السمع إلى استخدام سماعات الأذن الطبية