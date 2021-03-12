«الأرصاد» عن طقس السبت: انخفاض مفاجئ في الحرارة.. ورياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق

توقّع "المركز الوطني للأرصاد"، الأحوال الجوية ليوم غد السبت، لافتًا إلى استمرار الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق، مع انخفاض في درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

وقال مركز الأرصاد، في بيان، عبر موقعه الرسمي: بمشيئة الله تعالى؛ يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، وتدني في مدى الرؤية الأفقية على منطقتي الشرقية والرياض؛ ليمتد تأثيرها إلى مناطق (نجران، عسير، الباحة وأجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة)، في حين يطرأ انخفاض في درجات الحرارة الصغرى على شمال وشرق ووسط المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر "الوطني للأرصاد"، أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزئين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي؛ بسرعة تتراوح بين 20-42كم/ساعة.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة بين 18-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا السبت:

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