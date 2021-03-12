بعد إقرار تعريفة استهلاك الكهرباء بنشاط الحوسبة السحابية.. ما ضوابط وشروط التطبيق؟

نشرت جريدة «أم القرى»، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء بشأن تطبيق تعريفة لاستهلاك الكهرباء بنشاط الحوسبة السحابية.

وأوضح القرار تحديد تعريفة استهلاك كهرباء لنشاط الحوسبة بقيمة 18 هلله/كيلو واط في الساعة.

وأكد القرار أنه بالنسبة للمنشآت القائمة -المرخصة من الجهة المختصة- يكون تطبيق التعريفة عليها بعد 30 يومًا من تاريخ اعتمادها، على أن تبقى هذه التعريفة ثابتة لتلك المنشآت لمدة 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيقها عليها.

وفيما يخص المنشآت الجديدة التي تتقدم بطلب إيصال الكهرباء قبل نهاية 2023، يكون تطبيق التعريفة عليها اعتبارا من تاريخ إطلاق التيار الكهربائي لها أو بعد 30 يومًا من تاريخ اعتماد التعريفة (أيهما يحل لاحقًا)، على أن تبقى التعريفة ثابتة لتلك المنشآت لمدة 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيقها.

وأشار القرار، إلى أنه سيطبق التعريفة على المنشآت العاملة في نشاط الحوسبة السحابية التي تحقق الاشتراطات التالية:

- نسبة تكلفة الكهرباء إلى التكاليف التشغيلية للمنشأة -دون تكاليف المواد الخام- أعلى من 20 بالمائة.

- أن يكون معامل الحمل الكهربائي السنوي بنسبة لا تقل عن 80 بالمائة.

أن تكون التكاليف الخاصة بنشاط الحوسبة الحسابية مفصولة في حسابات مستقلة عن بقية الأنشطة الأخرى التي تزاولها المنشأة.

- تركيب عدادات قياس استهلاك الكهرباء خاصة بنشاط الحوسبة السحابية.



كما لفت القرار إلى أنه لهيئة تنظيم المياه والكهرباء تحديد الإجراءات والضوابط اللازمة لتحقيق الاشتراطات السابقة، بالتنسيق مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وسيتم مراجعة التعريفة بعد مضي 5 سنوات من قبل هيئة تنظيم المياه والكهرباء، مع مراعاة الأحكام الواردة في دليل حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.