إدارة الخدمات بـ«المجمعة» تحقق المركز الأول بجائزة خدمة المجتمع

سلم الأمير فيصل بن بندر آل سعود أمير منطقة الرياض، جائزة خدمة المجتمع للمركز الأول فئة الإدارات، إلى الإدارة العامة للخدمات بجامعة المجمعة.

وتسلمها من أمير منطقة الرياض، متعب بن محمد الميموني مدير عام الإدارة العامة للخدمات بجامعة المجمعة بحضور رئيس جامعة المجمعة الدكتور خالد بن سعد المقرن.

وقدم الميموني شكره إلى راعي التكريم أمير منطقة الرياض لمنح هذه الجائزة للإدارة العامة للخدمات، مثمنا شكره للدعم الذي تجده الإدارة لخدمة المجتمع من قبل رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن.

كما توجه بالشكر إلى وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور مسلم بن محمد الدوسري على دعمه ومتابعته الدائمة لما من شانه تسهيل الخدمة وتقديمها لأفراد المجتمع من خلال منظومة المهام الإدارية للإدارة العامة للخدمات ومباركين لمنسوبي ومنسوبات الادارة العامة للخدمات وفروعها على هذا المنجز الخدمي الذي تحقق بعمل المنظومة كفريق واحد لهدف خدمة المستفيدين.

تجدر الإشارة إلى حصول الادارة العامة للخدمات بجامعة المجمعة على جائزة خدمة المجتمع في نسختها الأولى بالمركز الأول من أمير منطقة الرياض خلال رعايته لحفل تخرج الجامعة، كما حصلت على عديد من الجوائز خلال العام الماضي من رئيس الجامعة لفئات الجودة والتميز وخدمة المجتمع والقيادة الإدارية، محققة المراكز الأولى في كافة مشاركاتها.