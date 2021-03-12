بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه.. من هو عبدالعزيز الدعيلج رئيس هيئة الطيران المدني؟

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، أمرًا ملكيًا بتعيين عبد العزيز الدعيلج رئيسًا للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير.

لكن من هو عبد العزيز الدعيلج الرئيس الجديد لهيئة الطيران المدني؟

شغل الدعيلج عدة مناصب قيادية وتنفيذية في عدد من القطاعات، وعمل منذ تخرجه في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عام 1986م في العديد من الشركات الكبرى، إلى أن شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة وهي إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للصناعات العسكرية.

انضم للشركة عام 2017م، ليسخر خبراته في الإدارة التنفيذية التي تمتد لأكثر من 30 عامًا، والتي أهلته لشغل مناصب إدارية مهمة في عدد من الشركات الرائدة؛ لمواصلة تعزيز وتطوير قدرات الشركة لتصبح من الشركات الرائدة على المستويين الإقليمي والعالمي في مجال تصميم وتصنيع وتطوير الإلكترونيات وأنظمة الاتصالات وتوفير الحلول التقنية ولتسهم الشركة بدور فعّال في تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030.

وقد عمل بين عامي 2014م و 2017م عضوا منتدبًا ورئيسًا تنفيذيًّا للشركة السعودية للطباعة والتغليف ورئيس مجموعة شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة بين عامي 2011م و2013م والرئيس التنفيذي للشركة الأولى للتطوير العقاري في المدّة من 2007 إلى 2010 ، والرئيس التنفيذي لشركة عدوان للصناعات الكيماوية بين عامي 1993 و 2005 ، كما شغل العديد من المناصب القيادية في شركة سابك بين عامي 1987 و1993.

ورأس الدعيلج إدارة مجلس مجموعة بن لادن العالمية القابضة ورئيساً للجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وعضوا بمجلس الغرف السعودية، وعضوية شركة طيبة القابضة، ولجنة المراجعة في بنك الرياض، وعضوية مركز الإسناد والتصفية ومجلس إدارة تراحم، كما شغل سابقًا رئاسة وعضوية مجالس إدارة العديد من الشركات السعودية الأخرى.

وحصل عبد العزيز الدعيلج على شهادة البكالوريوس في العلوم متخصصاً في الإدارة الصناعية، وأكمل العديد من الدورات التدريبية المتنوعة في مجال المال والأعمال في جامعة ستانفورد، وكلية إنسياد، وشركة جنرال إلكتريك، وله مشاركات فاعلة في العديد من المؤتمرات والندوات العلمية المختلفة.