اعتماد لائحة مرافق الإيواء السياحي.. ضمت تعديلات على إجراءات الترخيص والتصنيف

اعتمدت وزارة السياحة، اليوم الجمعة، لائحة مرافق الإيواء السياحي.

وتضمنت اللائحة عددًا من التعديلات لإجراءات الترخيص والتصنيف والرقابة، كما اشتملت على ملحق لأنواع واشتراطات ومعايير تصنيف لمرافق الإيواء السياحي تم تطويرها وفق التجارب الدولية.

من جانبه، قال وزير السياحة أحمد الخطيب، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، «اعتمدنا في وزارة السياحة لائحة مرافق الإيواء السياحي من أجل تنفيذ استراتيجية السياحة الوطنية، لنستمر بتنفيذ الإصلاحات التي تهدف إلى الارتقاء بالقطاع وتنفيذ رؤية المملكة 2030».