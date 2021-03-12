«الغذاء والدواء»: 5 نصائح لتجنب أضرار الموجة «الغبارية» الحالية

وجّهت "هيئة الغذاء والدواء"، اليوم الجمعة، خمس نصائح للمساهمة في تجنب أضرار الغبار، والعاصفة التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن.

ونصحت الهيئة في بيان عبر حسابها على "تويتر" بـ"وضع الكمامة أثناء الغبار لحماية الجهاز التنفسي من ذرات الرمل"، مؤكدة على "عدم تناول أي طعام مكشوف يعد في الخارج"، و"إذا كنت مريض ربو فلا تنسى أخذ أدويتك معك"، و"لا تنسى شرب المياه للوقاية من الجفاف الذي قد يسببه الغبار".

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