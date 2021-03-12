عبدالعزيز العريفي خبير الإدارة المالية مساعدًا لوزير النقل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-12

متابعات الخليج 365 - فهد القحطاني - أبها

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صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله- بتعيين عبدالعزيز العريفي مساعدًا لوزير النقل بالمرتبة الممتازة.

العريفي حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية، وبكالوريوس في إدارة الأعمال من كلية بابسون في الولايات المتحدة.

التدرج الوظيفي:

وكان عبدالعزيز العريفي رئيسًا تنفيذيًّا للمالية في شركة جدوى للاستثمار منذ يوليو 2014م، وهو عضو مجلس إدارة “الخطوط الجوية العربية السعودية” منذ 24 يونيو 2020، وشغل سابقًا منصب مدير الخزينة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري ومشرف على عملية الاندماج في شركة فيلا البحرية العالمية المحدودة، كما عمل في هيئة السوق المالية عام 2004.

الخبرات والتطوير:

ويملك العريفي خبرة تزيد على 10 سنوات في الإدارة المالية، وتمويل الشركات، والاستثمار، وشغل العريفي قبل انضمامه لشركة جدوى للاستثمار منصب مدير الخزينة في الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، وتولى مهام إدارة النقد وتمويل عمليات الشركة، بالإضافة إلى قيامه بدور رئيسي في الإشراف على عملية الاندماج مع فيلا البحرية العالمية المحدودة.

ولديه خبرة طويلة في سوق المال من خلال عمله في هيئة السوق المالية منذ تأسيسها في عام 2004م، حيث كان من العناصر المؤسسة في إدارة تمويل الشركات، كما ساهم في تطوير السوق المالية السعودية من خلال وضع وإصدار لوائح تنظيمية للسوق المالية مثل لائحة الاندماج والاستحواذ وقواعد التسجيل والإدراج. وعمل كذلك على العديد من الطروحات الأولية للاكتتاب العام وزيادات رأس المال للشركات المدرجة وعمليات إصدار الصكوك.

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