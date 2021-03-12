السعودية اليوم / لبنان تسجل 2930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



بيروت 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

سجّلت لبنان 2930 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 411839 إصابة، في حين بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5278 وفاة.

// انتهى //

21:51ت م

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بيروت 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسسجّلت لبنان 2930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و48 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس بلغ 411839 إصابة، في حين بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 5278 وفاة.// انتهى //21:51ت م0136

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