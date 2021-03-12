السعودية اليوم / عيادات جامعة جازان المتنقلة تسهم في تعزيز المناعة المجتمعية ضد كورونا



جيزان 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

افتتحت جامعة جازان أمس, وحدة عياداتها المتنقلة للقاحات

وأكد معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن جهود الجامعة ستتواصل في تقديم العديد من المبادرات والخدمات بما يسهل ويسرع من عملية تقديم اللقاحات لأكبر عدد من المستفيدين وصولاً إلى المناعة المجتمعية، منوهاً بالجهود التي يبذلها منسوبو الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعة، وجميع قطاعات الجامعة المشاركة في هذه المهمة الوطنية السامية، وبتفاني طلبة الجامعة في أعمال التطوع وتنفيذ تلك المبادرات خدمة للوطن والمجتمع.

من جانبه, أوضح المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى أن خدمة اللقاحات متاحة لمنسوبي الجهات الأمنية، ولكبار السن، والمصابين بأحد الأمراض المزمنة، ومن لديه ترشيح مسبق لحجز موعد لقاح كورونا عبر منصة الجامعة الإلكترونية "محصّن" أو تطبيق "صحتي"، طيلة أيام الأسبوع، مضيفاً أن غير المشمولين في الفئات السابقة يمكنهم التسجيل عبر منصة "محصن" أو التسجيل مباشرة بمقر الخدمة لتقييم أهلية الحصول على اللقاح.

// انتهى //

21:45ت م

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جيزان 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسافتتحت جامعة جازان أمس, وحدة عياداتها المتنقلة للقاحات كورونا بالواجهة الشمالي بمدينة جازان، ضمن حملتها التي انطلقت منذ 13 يوماً وتستهدف توسيع نطاق المناعة المجتمعية، وذلك بعد افتتاحها مركزا يضم 105 عيادات بمبنى المستشفى الجامعي، وتدشين عيادات متنقلة قدمت اللقاحات في كل من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، ومصفاة أرامكو.وأكد معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني أن جهود الجامعة ستتواصل في تقديم العديد من المبادرات والخدمات بما يسهل ويسرع من عملية تقديم اللقاحات لأكبر عدد من المستفيدين وصولاً إلى المناعة المجتمعية، منوهاً بالجهود التي يبذلها منسوبو الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعة، وجميع قطاعات الجامعة المشاركة في هذه المهمة الوطنية السامية، وبتفاني طلبة الجامعة في أعمال التطوع وتنفيذ تلك المبادرات خدمة للوطن والمجتمع.من جانبه, أوضح المشرف على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني آل عيسى أن خدمة اللقاحات متاحة لمنسوبي الجهات الأمنية، ولكبار السن، والمصابين بأحد الأمراض المزمنة، ومن لديه ترشيح مسبق لحجز موعد لقاح كورونا عبر منصة الجامعة الإلكترونية "محصّن" أو تطبيق "صحتي"، طيلة أيام الأسبوع، مضيفاً أن غير المشمولين في الفئات السابقة يمكنهم التسجيل عبر منصة "محصن" أو التسجيل مباشرة بمقر الخدمة لتقييم أهلية الحصول على اللقاح.// انتهى //21:45ت م0134

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