السعودية اليوم / كينيا تمدد حظر التجول لمدة شهرين



نيروبي 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

مدد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا اليوم، حظر التجول الليلي المفروض في جميع أنحاء البلاد بسبب كوفيد-19 لمدة 60 يوما لمكافحة موجة ثالثة من الإصابات.

وسجلت كينيا 829 حالة جديدة أمس، وهو أعلى رقم للإصابات اليومية منذ ديسمبر الماضي ووصل إجمالي الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 111935 بينها 1901 وفاة.

وفي كلمة بثها التلفزيون، قال كينياتا إن معدل النتائج الإيجابية للاختبارات زاد 13% في مارس الجاري مقارنة باثنين في المائة في يناير الماضي.

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21:45ت م

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