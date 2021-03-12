السعودية اليوم / القين يقدم أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى إمارة أندورا



أندورا لا فيلا 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إمارة أندورا عزام بن عبد الكريم القين، أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم إلى فخامة الأمير المناصف لإمارة أندورا، الأسقف خوان إنريك فايفس سيسيليا، في مقر القصر الأسقفي بمدينة سيو دي أورخيل.

ونقل السفير إلى فخامة الأمير المناصف تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

فيما طلب فخامة الأمير المناصف، السفير، نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي العهد وتمنياته للمملكة ولشعبها التقدم والرخاء، منوهاً بدور المملكة الريادي على الساحة الدولية.

// انتهى //

21:38ت م

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أندورا لا فيلا 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسقدم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إمارة أندورا عزام بن عبد الكريم القين، أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم إلى فخامة الأمير المناصف لإمارة أندورا، الأسقف خوان إنريك فايفس سيسيليا، في مقر القصر الأسقفي بمدينة سيو دي أورخيل.ونقل السفير إلى فخامة الأمير المناصف تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتمنياتهما لفخامته ولشعب أندورا المزيد من التقدم والازدهار.فيما طلب فخامة الأمير المناصف، السفير، نقل تحياته إلى خادم الحرمين الشريفين وإلى سمو ولي العهد وتمنياته للمملكة ولشعبها التقدم والرخاء، منوهاً بدور المملكة الريادي على الساحة الدولية.// انتهى //21:38ت م0131

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