السعودية اليوم / الطبيّب يرفع الشكر للقيادة بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء



الرياض 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واس

رفع معالي الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وعبّر معاليه عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، مؤكداً أن ذلك سيكون باعثاً له على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن، سائلاً الله -عزّ وجل- العون والتوفيق في أداء ما كُلِّفَ به على الوجه الذي يرضيه، وأن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وأن يكون عند حسن الظن به، وأن يحفظ المملكة وقادتها وشعبها ويديم عليها نِعَم الأمن والأمان والازدهار.

// انتهى //

21:32ت م

0130



الرياض 28 رجب 1442 هـ الموافق 12 مارس 2021 م واسرفع معالي الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.وعبّر معاليه عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الكريمة، مؤكداً أن ذلك سيكون باعثاً له على بذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والوطن، سائلاً الله -عزّ وجل- العون والتوفيق في أداء ما كُلِّفَ به على الوجه الذي يرضيه، وأن يعينه على تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، وأن يكون عند حسن الظن به، وأن يحفظ المملكة وقادتها وشعبها ويديم عليها نِعَم الأمن والأمان والازدهار.// انتهى //21:32ت م0130

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